السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

قوات الإنقاذ النهري تنجح في استخراج جثث شابين غرقا في مفيض باريس

قوات الإنقاذ النهري،
قوات الإنقاذ النهري، ڤيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم السبت في استخراج جثة محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما من مدينة الخارجة، واللذين غرقا أمس في بحيرات مفيض مركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد.

هذا فقد لقى شابان مصرعهما غرقا، أمس الجمعة، في بحيرات مفيش باريس في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بغرق شخصين في مفيض مركز باريس. 
تبين وفاة كل من محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما، غرقا في بحيرات مفيض مركز باريس. 
واستدعت مديرية أمن الوادي الجديد، قوات الانقاذ النهري من محافظة الأقصر لانتشال جثث الغريقين فيما جاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.

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