السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير البترول يتفقد غدا توسعات ميناء الحمراء

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، فيتو

 

يتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غدا ميناء الحمراء البترولي، والذي يعد من أهم المواني الحيوية في تداول الزيت الخام في مصر 


وفاز ميناء الحمراء كأحد أهم  مواني قطاع البترول بجائزة التميز لأفضل ميناء  في مصر لعام ٢٠٢٢

"ميناء الحمراء البترولي "


 هو ميناء بحري متخصص في خدمة قطاع البترول تديره شركة ويبكو ويقع على ساحل البحر المتوسط على بعد 120 كم غرب مدينة الإسكندرية، يضم الميناء 6 مستودعات تخزين ذات سطح عائم باجمالة سعة تخزينية 1.5 مليون برميل. ويقوم الميناء حاليًا باستقبال وتخزين وشحن إنتاج أكثر من 15 شركة بترول عاملة بالصحراء الغربية يمثل إنتاجها أكثر من %40 من إنتاج البترول المصري.

Advertisements

 

“خطة توسعات ميناء الحمراء  البترولي ”


واكد المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات سابقة علي  أهمية الإسراع بتنفيذ خطة اقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء  بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط  بما يتواكب مع الجهود الحثيثة للدولة المصرية لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة والتي تشهد تناميًا سريعًا ومتلاحقًا منذ بدء الدولة في تنميتها.


جاء ذلك خلال رئاسة الملا اعمال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2022-2023 حيث تتولى ويبكو إدارة  وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولى.


وأوضح الملا أن مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولى تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة والظهير الصناعى لها  من خلال مشروعين رئيسيين  الأول لإقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فدانا  والمشروع الثانى فى المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة على مساحة 420 فدانا والذى يهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البترول والثروة المعدنية الصحراء الغربية المهندس طارق الملا وزير البترول بمدينة العلمين ساحل البحر المتوسط ميناء الحمراء البترولي

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

قرار جديد من كولر تجاه التونسي كريستو

سعر الذهب تحديث لحظي، 185 جنيها زيادة في جرام المعدن الأصفر خلال 24 ساعة

قمة العلمين الثلاثية، خبير يتحدث لـ "فيتو" عن أهداف مباحثات الرئيس وملك الأردن وأبو مازن

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

زحام شديد وطوابير لشراء السجائر من باب البحر بعد انخفاض أسعارها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

أفضل وقت لصلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية