وزير البترول يتفقد غدا توسعات ميناء الحمراء

يتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غدا ميناء الحمراء البترولي، والذي يعد من أهم المواني الحيوية في تداول الزيت الخام في مصر



وفاز ميناء الحمراء كأحد أهم مواني قطاع البترول بجائزة التميز لأفضل ميناء في مصر لعام ٢٠٢٢

"ميناء الحمراء البترولي "



هو ميناء بحري متخصص في خدمة قطاع البترول تديره شركة ويبكو ويقع على ساحل البحر المتوسط على بعد 120 كم غرب مدينة الإسكندرية، يضم الميناء 6 مستودعات تخزين ذات سطح عائم باجمالة سعة تخزينية 1.5 مليون برميل. ويقوم الميناء حاليًا باستقبال وتخزين وشحن إنتاج أكثر من 15 شركة بترول عاملة بالصحراء الغربية يمثل إنتاجها أكثر من %40 من إنتاج البترول المصري.

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“خطة توسعات ميناء الحمراء البترولي ”



واكد المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات سابقة علي أهمية الإسراع بتنفيذ خطة اقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط بما يتواكب مع الجهود الحثيثة للدولة المصرية لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة والتي تشهد تناميًا سريعًا ومتلاحقًا منذ بدء الدولة في تنميتها.



جاء ذلك خلال رئاسة الملا اعمال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2022-2023 حيث تتولى ويبكو إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولى.



وأوضح الملا أن مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولى تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة والظهير الصناعى لها من خلال مشروعين رئيسيين الأول لإقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فدانا والمشروع الثانى فى المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة على مساحة 420 فدانا والذى يهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى

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