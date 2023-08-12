كشف حساب القندوسي مع الأهلي بعد اقتراب إعارته لـ سيراميكا كليوباترا

الأهلي، اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل إلي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم علي سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني للأهلي.

وانضم القندوسي إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير 2023 قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري في عقد مدته 4 سنوات ونصف.

ونعرض لكم في التقرير التالي أرقام وإحصائيات أحمد القندوسي رفقة النادي الأهلي:

أرقام القندوسي مع النادي الأهلي

شارك في 14 مباراة في بطولة الدوري صنع هدف وحيد.

شارك في 4 مبارايات في دوري أبطال أفريقيا أحرز هدف وصنع أخر.

شارك في مباراة وحيدة في كأس مصر أمام المصري البورسعيدي في دور ربع النهائي وأحرز هدف.

ليصبح إجمالي مشاركات اللاعب مع الأهلي 19 مباراة أحرز هدفين وصنع مثلهما.

أحمد القندوسي

وقالت مصادر داخل الأهلي إن هناك محاولات مستمرة لإقناع اللاعب بالرحيل إلى سيراميكا لمدة موسم واحد فقط علي سبيل الإعارة خاصة وأن اللاعب يتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي ورفض أكثر من مرة بسبب تمسكه برغبته في استكمال مشواره مع الأهلي.

وعلمت فيتو أن الأهلي يدرس تحمل جزء من راتب اللاعب السنوي في موسمه القادم مع سيراميكا من أجل الحفاظ على القيمة التي يحصل عليها مع الأهلي والتي تقترب من ٥٥٠ ألف دولار سنويا.

كوكا بديل علي معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلي معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائي المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.