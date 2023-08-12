السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كشف حساب القندوسي مع الأهلي بعد اقتراب إعارته لـ سيراميكا كليوباترا

القندوسي، فيتو
القندوسي، فيتو

الأهلي، اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل إلي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم علي سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني للأهلي.

وانضم القندوسي إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير 2023 قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري في عقد مدته 4 سنوات ونصف.

ونعرض لكم في التقرير التالي أرقام وإحصائيات أحمد القندوسي رفقة النادي الأهلي:

أرقام القندوسي مع النادي الأهلي 

شارك في 14 مباراة في بطولة الدوري صنع هدف وحيد.

شارك في 4 مبارايات في دوري أبطال أفريقيا أحرز هدف وصنع أخر.

شارك في مباراة وحيدة في كأس مصر أمام المصري البورسعيدي في دور ربع النهائي وأحرز هدف.

ليصبح إجمالي مشاركات اللاعب مع الأهلي 19 مباراة أحرز هدفين وصنع مثلهما.

 أحمد القندوسي 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن هناك محاولات مستمرة لإقناع  اللاعب بالرحيل إلى سيراميكا لمدة موسم واحد فقط علي سبيل الإعارة خاصة وأن اللاعب يتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي ورفض أكثر من مرة  بسبب تمسكه برغبته في استكمال مشواره مع الأهلي.

وعلمت فيتو أن الأهلي يدرس تحمل جزء من راتب اللاعب السنوي في موسمه القادم مع سيراميكا من أجل الحفاظ على القيمة التي يحصل عليها مع الأهلي والتي تقترب من ٥٥٠ ألف دولار سنويا. 

كوكا بديل علي معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلي معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو  محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائي المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي أحمد القندوسي سيراميكا كليوباترا علي معلول أحمد نبيل كوكا

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، تمديد عقد كولر وحسم مستقبل القندوسي وآخر تطورات أزمة سوزا

قرار على معلول في ملف تمديد عقده مع الأهلي

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا

رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بعد الفوز على الهلال 2-1 (فيديو وصور)

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

بعد سخريته من الكرة المصرية، أحمد دياب يرد على المذيع السعودي وليد الفراج

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية