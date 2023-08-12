محافظ كفر الشيخ: إزالات فورية لـ 12 حالة تعد على أراض زراعية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، تفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى متابعة رؤساء المراكز والمدن، لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات مركز الحامول بمتابعة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية في المهد، منهم حالتين بناء مخالف بالطوب البلوك تعد على أرض زراعية بقرية 75 المنصور على مساحه 200م تقريبا، وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على مساحة 200م تقريبا على أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وفك شدة خشبية لعمل أعمدة على مساحة 140 متر بمنيسى التابعة للوحدة المحلية للبنا، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية مساحة 100م جمعية زوبع الزراعية.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات مركز كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تمكنت من إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية من المهد بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الحمراوي، وقرية دقلت، قرية اسحاقة.