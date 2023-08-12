السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

خبير سياحي: الغردقة من أهم المناطق العالمية في الرياضيات البحرية

الغردقة،فيتو
الغردقة،فيتو

قال طارق سرحان الخبير السياحي عضو اتحاد المرشدين العرب، إن شرم الشيخ والغردقة من أهم معالم مصر السياحية في مصر بسبب المناظر الطبعية والشعب المرجانية، وتزداد السياحة الروسية والألمانية والسياحة البولندية فى الغردقة، وتم ملاحظة هذه الأعداد من الاحتشاد الكبيرة من الطائرات التي تهبط في الغردقة، وكل سنة يتم توافد السائحين على الأقل من ٤ إلى ٥ ملايين سائح سنويا.
وأوضح  طارق سرحان الخبير السياحي عضو اتحاد المرشدين العرب، أن مدينة الغردقة من أهم المناطق فى العالم ض في الرياضيات البحرية لاحتوائها على الشعاب المرجانية والحياة البحرية، مما يثقل من السياحة الشاطئية بالغردقة، ويتوافد السياح على الغردقة ل 5 ملايين سائح سنويا
 

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وأكد سرحان خلال مداخلة بالفضائية “المصرية”، أن مدينة الغردقة  قريبة من محافظة الأقصر في موقعها متميز جدا، فى الغردقة وشرم الشيخ من المدن المجهزة لسياحة المؤتمرات.


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