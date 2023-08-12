تعليم الوادي الجديد، 22 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القبول بمدارس المتفوقين
تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، سير العمل باختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.
وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه جرى تجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات وسط أجواء من الهدوء لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.
ولفت وكيل التعليم، إلي أن إختبارات القبول تضمنت مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، إختبار الذكاء العالمي IQ. وأكد المهندس سيد عبد العزيز، مشاركة 22طالب وطالبة أدوا إختبارات القبول بمدارس المتفوقين في يومها الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
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