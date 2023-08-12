تجديد حبس عاطل بتهمة الإتجار في الهيروين بالإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، حبس شخص يدعى “ع.ط” مسجل خطر لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت حوالي كيلو جرام، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن المتهم، والذي سبق اتهامه في قضايا من بينها مقاومة سلطات وسرقة بالإكراه وفرض سيطرة وحيازة أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

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كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الإتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.