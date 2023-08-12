آمنة والزملوط ورشاد يشاركون بفعاليات يوم التراث ومعرض الحرف اليدوية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بفعاليات يوم التراث الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع سفارة اليمن بمصر، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وتعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي والحضاري لمصر.

وأكد الزملوط خلال تفقدهم جناح المحافظة المشارك بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من ١٢: ١٤ أغسطس الجاري، حرص المحافظة على دعم أصحاب الحرف التراثية وتسويق منتجاتهم من خلال المشاركة بالمعارض المحلية والدولية.

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وأشاد زوار المعرض بجودة وتميز المعروضات من منتجات التمور والخزف والسجاد اليدوي، مؤكدين على قدرتها على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر " لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات المصرية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر، وأشار وزير التنمية المحلية إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة " أيادي مصر " الإلكترونية.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر " والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن " منصة أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية خلال عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر ) تهدف لتمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن المصرية عبر منصة إلكترونية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين والمنتجين على تسويق منتجاتهم وتنظيم ورش عمل.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالى إلى 1450 حرفى كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج " مشروعك ".

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود السادة المحافظين في دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية باعتبارها عنوانًا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن عام 2017 كان نقطة إنطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء رئيسي وهام من المكون المادى للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاف الحرف التراثية للحفاظ عليها وتنميتها.

وأكد وزير التنمية المحلية على أنه لازال يتعين علينا جميعًا بذل كل الجهود لدعم الحرف والصناعات اليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات المصرية نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في توسيع المعارض الداخلية بالمحافظات لمنصة أيادى مصر وزيادة عدد المنتجات والمشاركين في المنصة من جميع المحافظات وكذا المشاركة في المعارض الخارجية بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.

و من جانبه رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجميع الحاضرين موجهًا الشكر لهم للمشاركة ومؤكدًا على حرص دولة اليمن الشقيقة ممثلةً فى سفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى والذين لا يدخرون جهدًا للتعاون والمشاركة بكافة الفاعليات والمحافل التى تدعم رغبتهم الدائمة للتعبير عن محبتهم الصادقة لمصر وشعبها، إلى جانب الجهد المبذول من قبل منصة أيادى مصر لدعم التنمية والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة.

كما أشاد المحافظ بالمشاركة الفعالة لجميع الحضور، حيث يشارك بالمعرض ١٠٥ عارض بينهم ٣٥ عارضا من محافظة الجيزة والعارضين من دولة اليمن ووزارة الزراعة ومحافظات ( الوادى الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية ) بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات (الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا ).

ووجه راشد الدعوة لجموع المواطنين وأبناء الجاليات من المقيمين بمصر والزائرين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المعرض للإستمتاع بالعروض والمنتجات.

وعبر الدكتور محمد مارم سفير دولة اليمن عن شكره للدور الذى تلعبه الدولة المصرية وقيادتها لحفظ أمن وإستقرار اليمن وترحيب الشعب المصرى بالمواطنين اليمنين المقيمين بمصر، واكد الدكتور محمد مارم على رغبة الدولة اليمنية فى التوسع فى برامج الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المصرية بما يحقق التنمية للشعبين الشقيقين.

وأشاد السيد محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني بجهود اللواء هشام آمنة ووزارة التنمية المحلية في دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية، مشيدًا بمنصة " أيادي مصر " لدورها المحوري والمهم في الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التي تتميز بها القري والمدن في مختلف محافظات مصر.

وعقب الإفتتاح إصطحب وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة الحضور فى جولة تفقدية لأجنحة المعرض حيث إستعرض المشاركين المنتجات والمعروضات بكل جناح.

كما التقى وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

وشارك في الافتتاح هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة وجانكارلو اندريه قنصل بيرو، والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد، وهدير أشرف مدير إدارة التعاون الدولي، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقي، ومريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر.