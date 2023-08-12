السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

حملة لإزالة إشغالات ميدان المنشية بالإسكندرية (صور)

حملة حي الجمرك بالإسكندرية،
حملة حي الجمرك بالإسكندرية، فيتو

قادت اليوم المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك  بالإسكندرية، حملة  لإزالة الإشغالات بنطاق الحي، بحضور العقيد أيمن بيومي وكيل إدارة شرطة المرافق، والرائد  ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع.

استهدفت الحملة المنشية من ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته، حيث تم العمل على توسعة الطريق ورفع الإشغالات من التعدي على الطريق العام وإيداعها بشرطة المرافق، وجرى تم وضع حواجز حديدية لمنع التعدي على حرم الطريق.

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كما  قامت  بتفقد حالة النظافة بالميادين والحدائق وتم العمل على رفع كفاءة النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

وشددت على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات أول بأول للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط وجاري.

حي الجمرك يواصل جهوده للتنبيه بتخفيض الإضاءة

ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

قامت الإدارات المعنية بالحي بشن حملة  ، حيث تم التنبيه على عدد من المحال بإطفاء الإضاءة الخارجية،  وذلك بشارع السبع بنات،  والقائد جوهر، الباب الأخضر،  سلامة موسى،  وعبد المنعم والفراهده، إسحاق النديم وعثمان أباظة،  بحري بك، وإسماعيل صبري، ووكالة الليمون،  وشارع فرنسا.

 

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