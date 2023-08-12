مطالبات برلمانية بالإسراع في مواجهة آثار التغيرات المناخية

طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، حيث طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب، حسام عوض الله، بخطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات وخاصة مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم وأدى لظهور أوبئة في مجال الصحة كما أثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول مما تسب في نقص الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مما أثر على الدول النامية والأفريقية ومن بينها مصر، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة وأثر على أسعار السوق.

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وأكد عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الآثار المناخية أثرت أيضا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك أثرا اقتصاديا حيث كانت الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والاكثر تضررا خاصة مع اثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن تقرير " فاروس " المتخصص في الشئون الأفريقية كشف تأثيرا كبيرا لـ التغيرات المناخية على محاصيل بعينها مثل الكاكاو والبن وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته بالإضافة للتأثير على المحاصيل الزراعية في مصر وبعض الدول الأفريقية مما يزيد من حجم أزمة الغذاء والحبوب مع استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.



وشدد عوض الله إلى أن مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27 التي عقدت بشرم الشيخ في مصر من الآثار السلبية للمتغيرات الدولية، كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يزيد من أزمة الغذاء العالمية وهو ما يستوجب قيام الدول الكبرى لتنفيذ مسئولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الاكثر تضررا من اثار التغيرات المناخية.

لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ما يشهده العالم حاليا من من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والذى عرف بظاهرة " النينو " يأتى نتيجة لسرعة حدوث التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب الإسراع في تنفيذ خطة الدولة الحكومة بشأن مواجهة آثار وتداعيات التغييرات المناخية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.

قطاع الزراعة والأمن الغذائي

وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، نظرا للتأثير السلبى لارتفاع درجة الحرارة علي المحاصيل والثروة الحيوانية حيث تؤدى إلي هلاك بعص المحاصيل نتيجة التأثير بالحرارة الشديدة وكذلك انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها في ظل ذلك المناخ والتى تقضى أيضا بدورها علي المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها، وكذلك هناك تأثير سلبي علي الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة مما يقلل فرص تناولها للغذاء وبالتالي ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ،: كل تلك الآثار تؤثر سلبيا علي الأمن الغذائى، وهو ما يتطلب الإسراع فيما تم التوافق عليه من قبل بشأن خطة وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية لمواجهة تلك الآثار السلبية بهدف الحفاظ علي الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وناقشت ذلك الملف.