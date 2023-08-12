السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

مطالبات برلمانية بالإسراع في مواجهة آثار التغيرات المناخية

تغييرات مناخية، فيتو
تغييرات مناخية، فيتو

طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، حيث طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب، حسام عوض الله، بخطة عاجلة لمواجهة  التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات وخاصة مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم وأدى لظهور أوبئة في مجال الصحة كما أثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول مما تسب  في نقص الغذاء،  وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية  عالميا مما أثر على الدول النامية والأفريقية ومن بينها مصر، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة وأثر على  أسعار السوق.

Advertisements

 

وأكد عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين،  أن الآثار المناخية أثرت أيضا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام  وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك أثرا اقتصاديا حيث كانت الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والاكثر تضررا خاصة مع اثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن تقرير " فاروس " المتخصص في الشئون الأفريقية كشف تأثيرا كبيرا لـ التغيرات المناخية على محاصيل بعينها  مثل الكاكاو والبن  وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته بالإضافة للتأثير على المحاصيل الزراعية في  مصر وبعض الدول الأفريقية مما يزيد من حجم أزمة الغذاء والحبوب مع استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

وشدد عوض الله إلى أن مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27  التي عقدت بشرم الشيخ في مصر من الآثار السلبية للمتغيرات الدولية، كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يزيد من أزمة الغذاء العالمية  وهو ما يستوجب قيام الدول الكبرى  لتنفيذ مسئولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الاكثر تضررا من اثار التغيرات المناخية.

 

لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

 

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ما يشهده العالم حاليا من من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والذى عرف بظاهرة " النينو " يأتى نتيجة لسرعة حدوث التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب الإسراع في تنفيذ خطة الدولة الحكومة بشأن مواجهة آثار وتداعيات التغييرات المناخية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.

قطاع الزراعة والأمن الغذائي

وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، نظرا للتأثير السلبى لارتفاع درجة الحرارة علي المحاصيل والثروة الحيوانية حيث تؤدى إلي  هلاك بعص المحاصيل نتيجة التأثير بالحرارة الشديدة وكذلك انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها في ظل ذلك المناخ والتى تقضى أيضا بدورها علي المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها، وكذلك هناك تأثير سلبي علي الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة مما يقلل فرص تناولها للغذاء وبالتالي ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.


وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ،: كل تلك الآثار تؤثر سلبيا علي الأمن الغذائى، وهو ما يتطلب الإسراع فيما تم التوافق عليه من قبل بشأن خطة وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية لمواجهة تلك الآثار السلبية بهدف الحفاظ علي الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وناقشت ذلك الملف.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاع درجة الحرارة آثار التغيرات المناخية أسعار المواد الغذائية التغيرات المناخية الثروة الحيوانية التاثيرات السلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجات الحارة مواجهة التغيرات المناخية

مواد متعلقة

جونير سامي «إديسون المنيا»، طفلة تخترع صوبة زراعية تتحدى الظروف المناخية (فيديو وصور)

الزراعة توجه باحثيها إلى العمل على استغلال التغيرات المناخية في إنتاج محاصيل جديدة

عالم مناخ يرجّح أن يكون يوليو الأكثر سخونة منذ آلاف السنين

طاقة حرارية كبيرة ومخاطر على النباتات.. 3 ظواهر مناخية خلال النصف الأول من يوليو تواجه المزارعين

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

سبع صنايع والبخت ضايع، رحلة شقاء منى القناوية من حفر القبور وتسلق النخيل لأول سائق توك توك بالصعيد (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

Advertisements

منوعات

المزيد

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

المزيد
الجريدة الرسمية