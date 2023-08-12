وقف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بوقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى محافظة أسوان وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق فيما نسب إليه وجاء على لسانه بموقع الحرية الإخباري من إساءة لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

الانتخابات الرئاسية فى حزب الوفد

وأعلن أعضاء وقيادات اللجان العامة فى المحافظات بحزب الوفد تأييدهم لترشح الدكتور عبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وقال اللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، إن الوفد يمتلك شخصية مرموقة، وأستاذًا جامعيًا وأكاديميًا، ومرشحًا مدنيًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، هو الدكتور عبدالسند يمامة.

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وأضاف، أن تأييد البيت الوفدي ودعمه للدكتور عبدالسند يمامة سوف ينعكس على العملية الانتخابية المقبلة التي سيخوضها الحزب بكل قوة.

انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة

وأكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا السابق، أن خوض الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية هو عودة للديمقراطية، وتفعيل للمادة الخامسة من الدستور، فأهلًا بعودة الوفد إلى الشارع المصري، وأؤكد أن رئيس الوفد سينافس بقوة في الانتخابات الرئاسية، أؤيد وأبارك ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

انتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن اتحاد المرأة الوفدية برئاسة مواهب الشوربجي تأييده الكامل بل وكل الدعم بأهمية مشاركة حزب الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة في ماراثون الاستحقاق الرئاسي لأن الحزب جزء أصيل من الحياة السياسية للمجتمع منذ نشأته التي تجاوزت أكثر من مئة عام، في ظل نظام سياسي يؤكد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يعنيه الأمن القومي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأيضا دور الوفد في مساندة الدولة الوطنية ضد مؤامرات جماعة إرهابية أو جماعة مدفوعة من الخارج تطمع في النيل من الأمن القومي وأكثر من ذلك فرصة ذهبية نعيد فيها أمجاد الوفد وتاريخه من خلال مشاركة كل القواعد الوفدية الداعمة بخطة تحرك لرئيس الحزب في المحافظات ومع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع وتعزيز حالة الحراك له.

وأكد بيان المرأة الوفدية " الذي يضم كافة لجان المرأة في محافظات مصر وتشكيلاته المركزية أن الحزب جزء لا يقل أهمية ومكانة تاريخية عن أي نظام سياسي للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي متمثلا في رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة الذي يتمتع بحب واحترام الجميع وهو القيمة السياسية والقانونية والعلمية الذي نعتز به ونفخر به في كافة المحافل. وجزء أصيل من كيان الوفد لاينكره إلا جاحد.

وقالت "الشوربجي" إن لجان المرأة بالمحافظات بصدد إعداد خطة عاجلة لمشاركة كافة قواعدها في القرى ونجوع مصر وبذل كافة الجهود واستغلال الفرصة الذهبية بطرق كل الأبواب لعودة الوفد في الشارع من جديد وطرح رؤى وأفكار بيت الأمه واستمرارا لنضال وتضحيات المرأه منذ أكثر من ١٠٤ سنوات.