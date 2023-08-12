السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تشريح جثة شاب قتل على يد آخر في مشاجرة بالهرم

مصرع شاب، فيتو
مصرع شاب، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه على أيدى آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهما بمنطقة الهرم، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة فى منطقة الهرم وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى مروان م ع، مصاب بجرح نافذ بالرأس على أيدي آخر بسبب خلافات سابقة بينهم، وألقى القبض على المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

Advertisements

 

إصابة شخص فى مشاجرة بين عائلتين  بمنطقة أوسيم

وعلى جانب آخر أصيب شخص فى مشاجرة بين عائلتين  بمنطقة أوسيم وتم السيطرة عليها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية القراطيين بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن سقوط مصاب وتم نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتمكنت القوات من ضبط الطرفين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الجيزة إصابة شخص فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة أوسيم غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة الهرم منطقة الهرم

مواد متعلقة

نص أقوال أسرة طفل سقط من الطابق الخامس بالهرم

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته ببلطة في الصف

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان على حريق داخل شركة صناعات غذائية

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق مخزن شركة للصناعات الغذائية

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن أسفل عقار في الجيزة

استدعاء أسرة شخص سقط من أعلى عقار في بولاق الدكرور للاستماع لأقوالها

النيابة العامة تتحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة سقوط عامل من أعلى عقار ببولاق الدكرور

التقرير الطبي يكشف سبب تسمم 5 مواطنين في أبو النمرس

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أزمات تفتك بجيش الاحتلال.. تعديلات قانون السلطة القضائية تهدد أمن إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

المزيد
الجريدة الرسمية