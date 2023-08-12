السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

حملات تفتيشية وتوعوية للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد

حملات جهاز حماية
حملات جهاز حماية المستهلك، ڤيتو

نفذ فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية موسعة بقرى مركز الداخلة شملت الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب المنشآت بقانون حماية المستهلك وإعلان الأسعار وإصدار فواتير قانونية، مع توعية المواطنين وأصحاب المنشآت بسياسة الاستبدال والاسترجاع وطرق التواصل مع الجهاز.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، إأن جهاز حماية المستهلك يبذل مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

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وأشارت إلى أنه وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.  

 

وقالت مدير الفرع الإقليمي للجهاز، إنه ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية.

وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما اشرنا إليه من أن تطبيق القانون سيكون له  إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.

وأكدت أن كل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين بقانون حماية المستهلك.

وأهاب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو التواصل مع الجهاز في حالة وجود أي شكوى وذلك من خلال:
*الحضور لمقر الفرع بحي ميتالكو بجوار الكنيسة 
*  الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي 
* عبر واتساب رقم 01577779999

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