السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

22 لاعبا في قائمة منتخب الكاراتيه بالبطولة الأفريقية

منتخب الكاراتيه،
منتخب الكاراتيه، فيتو

الكاراتيه، يستعد المنتخب المصري للكاراتيه، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب والكبار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس الجاري في دولة المغرب.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب الدكتور سامح الشبراوي طنطاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.

قائمة منتخب الكاراتيه

وتضم قائمة المنتخب المصري للكاراتيه 22 لاعبة كالتالي:

”لميس عبد الله في كاتا فردي ناشئات، جنى خميس سعيد في كاتا فردي شابات وجماعي، مريم أحمد العزبي في كاتا جماعي شابات، حبيبة أحمد في كاتا جماعي شابات، آية هشام محمد في كاتا فردي شابات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، نهى عمرو في كاتا جماعي، نادية أسامة في كوميتيه وزن 47 ك”.

Advertisements

كما ضمت القائمة كلا من جنا حازم في وزن 54 ك، نورهان محمد في وزن 61 ك، مريم عبد الرحمن في وزن +61 ك، جنة محمود في وزن 48 ك، أروى مصطفى في وزن 53 ك، بتول خالد في وزن 59 ك، آلاء محمد الروبي في وزن 66 ك، نورهان أيمن زيدان في وزن +66 ك، ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، دهب ياقوت وزن 61 ك وجماعي، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي”.

اجتماعات الاتحاد الأفريقي للكاراتيه

ويحضر الثنائي محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه، اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي ستقام على هامش البطولة الأفريقية بالمغرب.

والتقى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، مع لاعبي المنتخب المصري للشابات وآنسات للكاراتيه قبل السفر لخوض منافسات البطولة، وقدم لهم الدعم والمساندة والتحفيز وطالبهم بتحقيق النتائج والميداليات المتنوعة ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل والبطولات الرياضية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكاراتيه منتخب الكاراتيه البطولة الأفريقية للكاراتيه اتحاد الكاراتيه محمد الدهراوي

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية ترفض عمومية إلغاء دوري المحترفين

اتحاد الكاراتيه يضاعف رواتب لاعبي المنتخب

الكاراتيه، علي الصاوي مهاجما الاتحاد: حرب نفسية لإحباطي

مرتضى منصور يزيل اسم أشرف صبحي من على مجمع الكاراتيه

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

بينهم أب ونجلتاه، جنازة شعبية مهيبة لضحايا حادث الصالحية الستة بالشرقية (فيديووصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك الآن

المزيد

انفوجراف

أزمات تفتك بجيش الاحتلال.. تعديلات قانون السلطة القضائية تهدد أمن إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

المزيد
الجريدة الرسمية