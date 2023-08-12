السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

نص أقوال أسرة طفل سقط من الطابق الخامس بالهرم

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

استمعت نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الخامس بمنطقة الهرم.

 

سقوط طفل من الطابق الخامس بالهرم

وكشفت أسرته في التحقيقات أن الطفل سقط من الطابق الخامس أثناء تواجده بشرفة الشقة، أثناء لهوه اختل توازنه ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

 

مصرع طفل بالهرم

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مقتل طالب بعين شمس 

وفى سياق آخر لقى طالب مصرعه على يد عاطل فى منطقة عين شمس انتقاما من والدة المجني عليه لسبه وقذفه، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.

 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتول بطعنة سكين فى الصدر.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقة بين المتهم ووالدة المجني عليه قامت فيها السيدة بسبه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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