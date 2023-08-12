تعرف على كيفية الدخول إلى حساب جوجل حال نسيان الباسورد

يبحث العديد من المستخدمين عبر محركات البحث فى مصر عن كيفية الدخول إلى حساب جوجل حال نسيان الباسورد، ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات استعادة حساب جوجل بسبب نسيان كلمة السر.

باسورد حساب جوجل

- أتاحت جوجل طريقة رسمية بسيطة لاستعادة الحسابات سيتطلب فيها إدخال بعض المعلومات لتتمكن جوجل من التحقق من الهوية فإذا تحققت جوجل من الهوية سيتم استعادة الحساب ويمكن البدء باستخدامه مرة أخرى.

- في البداية يجب جمع جميع المعلومات ذات الصلة بالحساب المراد استرداده مثل عنوان البريد الإلكتروني، والاسم الموجود في الحساب، وكلمات المرور المستخدمة، ثم الانتقال إلى صفحة Google Account Recovery وكتابة في خانة عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف عنوان البريد المرتبط بالحساب المراد استعادته، أو رقم الهاتف المرتبط به. ويجب أن يتطابق مع الرقم المستخدم عند إعداد حسابك لأول مرة.

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- بعد ذلك يتم الضغط انقر فوق زر التالي

وكتابة كلمة المرور الأخيرة ثم الضغَط فوق زر التالي وسيطلب جوجل إدخال عنوان البريد الإلكتروني المضاف إلى حساب للاسترداد، حيث ستظهر رسالة تقول إنه للحصول على رمز التحقق، يجب التأكد أولًا من عنوان البريد الإلكتروني المخصص للطوارئ المضاف إلى الحساب وبعد أن إضافة عنوان البريد الإلكتروني الخاص الاسترداد يتم الضغط فوق زر إرسال.

- بعد ذلك سيتم تلقي رمز التحقق في البريد الإلكتروني الخاص باسترداد الحساب، وسيتم إدخال رمز التحقق في المكان المخصص ثم الضغط فوق زر التالي أما إذا تم إدخال رقم هاتف بدلًا من عنوان بريد إلكتروني، سترسل جوجل رمز تحقق إلى رقم الهاتف.

كتابة رمز التحقق

- كتابة رمز التحقق في الخانة الخاصة بإضافة رمز التحقق، ثم الضغط فوق زر التالي وسواء تم استخدام عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتلقي رمز التحقق، فإن الخطوة التالية هي نفسها بعد أن تتحقق جوجل من الهوية وهي إعادة تعيين كلمة المرور حيث سيُطلب إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة ويجب اختيار كلمة مرور قوية لم يتم استخدامها بالفعل في الحساب من قبل، وبعدها سيتم تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة مع العلم أنه فى حال عد تذكر أيًا من كلمات المرور القديمة أو الحديثة الخاصة بالحساب، ستطرح جوجل عدة أسئلة للتحقق من الهوية.