السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السكك الحديدية: إتاحة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية في مكاتب حجز التذاكر

السكك الحديدية،فيتو
السكك الحديدية،فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( الـ POS  ) لسداد قيمة التذاكر  بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية. 

 
وأكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة  ، والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.

 

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الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفريق مهندس كامل الوزي القومية لسكك حديد مصر الفريق مهندس كامل الوزير

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