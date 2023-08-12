تعرف على جديد حفلات مهرجان العلمين

Al Alamein Awards، تستقبل مدينة العلمين الجديدة الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards حتى 26 أغسطس الجاري.

وعن جديد حفلات مهرجان العلمين الجديدة نستعرض الخريطة الكاملة:

١٧ أغسطس موعد حفل المطرب الشعبي الكبير حكيم.

- ١٨ أغسطس..موعد حفل المطربة أنغام.

- ١٩ أغسطس..موعد سهرة خاصة تقدمها منى الشاذلي برنامج معكم.

-٢٥ أغسطس.. موعد حفل الرابر الأمريكي الشهير روس Russ.

- ٢٦ أغسطس..موعد حفل فرقة كايروكي.

حفل الرابر الأمريكي Russ فى العلمين

يشار إلى أن حفل الرابر الأمريكي Russ في مهرجان العلمين الترفيهي يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري.. وتأتي فئات أسعار تذاكر الحفل كالتالي: فئة الـ Regular بـ 750 جنيهًا، وفئة الـ Fan Pit بـ 1300 جنيه، وفئة الـ High Tables لـ 4 أشخاص 20 ألف جنيه، فيما تأتي فئة الـ Lounges التى تضم 10 أشخاص بـ 65 ألف جنيها…

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مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصاممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.