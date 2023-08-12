السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات ودعم الإنارة العامة بمراكز المنيا

حملة إنارة، فيتو
حملة إنارة، فيتو

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال إزالة المخلفات من قرى ( نزلة حسين - تله - بنى محمد سلطان - دمشير - بنى أحمد الغربية - البرجاية - وأحياء المدينة )، ورفع المخلفات من نقاط التجميع والمقلب الوسيط ونقلها الي الظهير الصحراوي، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

وفى مركزي بنى مزار وسمالوط، نفذت الوحدات المحلية حملات مكبرة للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بقري (صندفا - اشروبة ـ طمبو ـ القيس - الحسينية - صفط أبوجرج ـ حي شرق المدينة)ببنى مزار، وقرى ( البيهو ـ العوايسة ـ مدخل اطسا ـ بني خالد- قلوصنا - طحا الأعمدة) بسمالوط، وذلك بمشاركة إدارات النظافة والمخلفات الصلبة حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من أماكن تجميعها ونقلها للمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك في إطار الحد من التلوث ومراعاة البعد البيئي.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة والعدوة ومطاي جهودها في الاهتمام بالحالة العامة للنظافة ودعم الانارة العامة تيسيرًا على المواطنين حيث شملت الأعمال (شارع الشوانى ـ ميدان المطرانية ـ موقف مغاغة ـ طريق مصر/ أسوان الزراعي- حى غرب - نطاق مستشفى مغاغة العام) بمغاغة، ورفع المخلفات من مدينة العدوة، إلى جانب تنفيذ حملة للصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات بقرى ( منبال ـ بردنوها) بمركز مطاي.
 

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