إزالة 255 حالة إشغال في حملات حي شرق الإسكندرية (صور)

قاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، عدة حملات مفاجئة بنطاق الحي ، لمتابعة حالة الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ورصيف المشاة والنظافة، وكذا التفتيش على المحال.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة وتغريم ومعاقبة المخالفين وفرض الانضباط بالشوارع والميادين بنطاق الحي.

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وخلال الحملات تم المرور على الطريق الزراعي وأسفل كوبري أبيس وخلف محطة سيدي جابر، وتم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على ٢٥٥ إشغالا متنوعا وإزالة حواجز السيارات.

وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين، جاء ذلك بحضور النقيب محمود مختار رئيس وحدة مرافق شرق وأفراد الوحدة، ومدير ومعاوني إدارة إشغال الطريق بالحي ومدير ومفتشي إدارة المتابعة الميداني ورخص المحلات.

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