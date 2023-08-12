السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بتكثيف الحملات على الأسواق

محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة للتفتيش على كافة المنشآت العامة للتأكيد من الاشتراط الصحية. 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

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وأسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع عدد 89 منشأة، والتحفظ على عدد 11448 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4034 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 496 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع. 

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