استدعاء أسرة شخص سقط من أعلى عقار في بولاق الدكرور للاستماع لأقوالها

أمرت نيابة الجيزة استدعاء أسرة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار في ظروف غامضة بمنطقة بولاق الدكرور لسماع أقوالها، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الحصول على تقرير الطب الشرعي.

سقوط شخص من علو في بولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط شخص من علو.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

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العثور على جثة شخص بمنشأة القناطر

وفي حادث آخر، شهدت منطقة منشأة القناطر حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة في الطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره، لا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.