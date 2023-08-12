التقرير الطبي يكشف سبب تسمم 5 مواطنين في أبو النمرس

تسلمت نيابة الجيزة التقرير الطبي الخاص بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة كشري في منطقة أبو النمرس، واستدعت المصابين لسماع أقوالهم بعد استقرار حالتهم الصحية.

وطالبت رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد مصدر الحصول على الوجبة المتسببة في التسمم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك المحل، وتبين من خلال التقرير الطبي استقرار حالة المصابين الصحية.

تسمم أسرة بأبو النمرس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بتسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وجبة كشري وراء تسمم أسرة أبو النمرس

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل سباك فى الوراق

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سباك قتل على يد زوج نجلته في منطقة الوراق، طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، بعد الحصول على تقرير الصفة التشريحية.

وقال نجل الضحية: إن شقيقته على خلاف مع زوجها، وتدخل والده في محاولة لفض الخلاف، ولكن تطورت المشاجرة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا.

تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.