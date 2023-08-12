إزالة منازل آيلة للسقوط بقرى الراشدة حرصًا على حياة المواطنين بالوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لقرى الراشدة التابعة لمركز ومدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، قرارت إزالة (خطر داهم)، لعدد من المنازل الآيلة للسقوط وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين قاطنى هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، أزالت عددا من المنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقرية الراشدة، بالمشاركة مع أهالى القرية، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، تحت إشراف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرى الراشدة.

Advertisements

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وعلي صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط.

حيث شهدت مدينة موط، إستمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة فى الفترة المسائية ازالة الاتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها،وذلك بمعدات الوحدة المحلية، تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء وإيهاب كامل رئيس حى جنوب موط ومحمود عبدالجواد مدير تحسين البيئة وبمشاركة العاملين بقسمى النظافة وتحسين البيئة بالمركز.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والاتربة والتراكمات ونقلها الى الاماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ