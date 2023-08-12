حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة في بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، وفرض سيطرة وإثارة الفزع بين المواطنين، بدائرة قسم ثان بنها، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفرض سيطرة وإثارة الفزع بين المواطنين، بدائرة قسم ثان بنها، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لهما معلومات جنائية" مسجلين خطر لقيامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية لبث الرعب في نفوس المواطنين وفرض السيطرة متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب مصطفى الديب معاون أول قسم ثان بنها من استهدافهم وأمكن ضبط المتهمين وهم "عمر. ع"، و"محمود. س"، و"عمر.هـ" وبحوزتهما مواد مخدرة "هيروين" و3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم لذات الأسلحة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.