سعر آيفون 11 برو max فى الإمارات

يبحث العديد من المستخدمين عبر محركات فى الإمارات عن سعر آيفون 11 برو max ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر هاتف آيفون.

مواصفات هاتف آيفون

يأتي هاتف آيفون 11 برو max بمعالج آبل A13 Bionic وبشاشة بشكل النوتش الكبير من نوع Super Retina XDR OLED بـ 6.5 إنش بدقة 1125×2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة الـ 19.5:9 كما توجد طبقة حماية على الشاشة من نوع oleophobic coating بالإضافة لدعم الشاشة إلى خاصية الـ HDR10 كما أن الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 حتى 4 أمتار أسفل الماء لمدة نصف ساعة وبأبعاد 158×77.8×8.1 ملم مع وزن يقدر بـ 226 جراما.

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كما أن الهاتف يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية فالإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت ولا يدعم إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ذاكرة خارجية

ويدعم الهاتف شريحتين إتصال حيث تأتي الشريحة الأولى من نوع Nano Sim والشريحة الثانية من نوع eSIM ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرا الأمامية التصوير الـ Animoji والـ Memoji بالإضافة لدعمها للتصوير الـ Slow Motion مع كاميرا ثانوية TOF 3D للعزل ولبصمة الوجه.

بينما تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 للتصوير الـ Telephoto وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Ultra wide مع فلاش رباعي من نوع ليد كما تدعم الكاميرات التصوير الـ Night mode والتصوير البانوراما بدقة تصل إلى 63 ميجا بكسل فهي نفسها كاميرات الـ IPhone 11 Pro.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية كما تدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما تدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، أما عن التصوير الـ Slow Motion فالهاتف يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه للتصوير الـ Time lapse والـ Cinematic video.

كما يدعم الهاتف ميكروفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء إستخدام الهاتف بصفة عامة اما السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو كما يدعم الهاتف الصوت تقنيتي الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus والبطارية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير فهي أكبر بطارية حاليًا في سلسلة الايفون وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 18 واط كما تدعم الشحن اللاسلكي.

سعر هاتف ايفون

يتوفر هاتف آيفون بأربعة ألوان وهي اللون الأخضر واللون الأبيض واللون الذهبي واللون الأسود وبالنسبة سعر هاتف آيفون 11 برو max للنسخة 256 جيجا 1850 درهما.

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