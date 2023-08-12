السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 213 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء المحافظة

زراعة نحو 213 ألف
زراعة نحو 213 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة،فيتو

أكد اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى إلى  زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة الأستاذ/ محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" بزراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

هذا وقد وجه الشريف الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

Advertisements

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الواحد والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعة ١٣ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى  زراعة 5697 شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى تسليم  5200 من رصيد حي الجمرك بمشتل الإدارة العامة للحدائق المركزية إلى شركة الصرف الصحي وذلك لزراعتها في محيط محطات الصرف الصحي، وزراعة 550 شتلة مثمرة بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة  495 شجيرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزة أول، وزراعة 438 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي غرب، وزراعة 415 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي العجمي، وزراعة  360 شجرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزة ثان، وزراعه 326 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي شرق، و40 شتلة مثمرة بحى العامرية ثان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الاسكندرية طقس

مواد متعلقة

التقيا 13 مرة، التاريخ يرجح كفة النصر على الهلال في النهائيات قبل ديربي البطولة العربية

محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ 288 مشروعا ضمن حياة كريمة

رسميا، بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع هاري كين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

نجوم الفن في حفل جومانا مراد في الساحل الشمالي (صور)

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

إيرادات السينما الجمعة، محمد هنيدي في المقدمة ومحمود حميدة يحقق رقما صادما

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 12-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية