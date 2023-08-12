السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

القرين بالشرقية تتشح بالسواد بعد مصرع 6 من أبنائها بحادث الصالحية (صور)

تجهيز6 نعوش لضحايا
تجهيز6 نعوش لضحايا حادث الصالحية،فيتو

اتشحت مدينة القرين بمحافظة الشرقية بالسواد حزنًا على مصرع 6 من أبنائها بينهم أب ونجلتيه وإصابة آخرين إثر حادث سير وقع قرب طريق الصالحية الواصل بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.

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تجهيز نعوش 6 ضحايا من أبناء مدينة القرين بحادث الصالحية

 

فيما انتهى أهالي مدينة القرين منذ قليل من تجهيز 6 نعوش لضحايا الحادث..وينتظر الأهالي وصول الجثامين، والمشاركة في تشييع جنازاتهم لمثواهم الأخير.

ضحايا حادث الصالحية،فيتو

ومن المقرر أن يتم تشييع جثامين الضحايا من مساجد المدينة فوروصول الجثامين من مشرحة مستشفيات الصالحية الجديدة والتل الكبير حيث تشهد المدينة حاليا تجمعات من الأهالي بمحيط المساجد وسط حالة من الحزن الشديد.

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ضحايا حادث الصالحية،فيتو

والمتوفون هم كل من:- “أشرف.ع.ال”ونجلتيه بسمة وفرحة و"أحمد.م.ع" نقيب شرطة و"محمد.ص.خ"و"عبدالرحمن.أ.ال" وجميعهم مقيمون مدينة القرين.
 

رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الصالحية الجديدة والتل الكبير

 

وشهد طريق الصالحية الجديدة حادث سير مروعًا بعدما لقي 6 اشخاص مصرعهم واصيب اخرون اثر حادث تصادم بين سيارتين.

وقالت مصادر أمنية: إن الحادث وقع قرب طريق الصالحية الجددة الواصل بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.

ودفع مرفق الاسعاف بـ 11 سيارة إسعاف نقلت ضحايا الحادث لمستشفيات الصالحية الجديدة والتل الكبير.

وكشفت مصادر طبية أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الصالحية الجديدة والتل الكبير ودخول بعض الحالات لغرف العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، وتنوعت الإصابات بحسب المصادر الطبية إلى كسور مختلفة واشتباع في ارتجاج في المخ والبطن وجروح بأنحاء مختلفة من الجسم.

ضحايا حادث الصالحية،فيتو

حوادث طرق
 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ضحايا حادث الصالحية،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

ضحايا حادث الصالحية،فيتو

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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