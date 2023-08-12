السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى بمحور الأوتوستراد

انقلاب سيارة ملاكى،
انقلاب سيارة ملاكى، فيتو

أصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة بين الجبلين بمحور الأوتوستراد اليوم السبت، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب  سيارة ملاكى بمنطقة بين الجبلين بمحور الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب السيارة وإصابة شخص وتم نقله الى مستشفى 15 مايو لتلقي العلاج، فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

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حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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