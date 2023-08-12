السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

قانون المسنين، ضوابط حماية المسنين

المسنين، فيتو
المسنين، فيتو

قانون المسنين الجديد، 
حدد قانون المسنين الجديد ضوابط الحماية القانونية والجنائية للمسنين وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة 32 على أن يكون للمسن متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الدعوى الجنائية الحق فى معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعى حال التحقيق معه عدم إطالة مدته.

ولا يجوز حبسه احتياطيًا إلا في حالة الضرورة على أن ينفذ فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.

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قانون المسنين الجديد

وحددت المادة 45 من قانون المسنين الجهات المفروض عليها الرسوم الجديدة وفقا لقانون المسنين ووضع القانون فرض رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح.

 

2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

 

3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

 

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

 

5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

 

6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.

 

7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

 

8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

 

9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

 

10. تراخيص إنشاء المباني.

 

11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

 

12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

 

13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

 

14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.


. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.

 

16. القيد في السجل التجاري.

 

17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.

 

18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).

 

19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.

 

20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

 

21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

 

22. الرسوم على الصادرات.


قانون حماية ورعاية حقوق المسنين


المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

 

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أي قانون آخر.

 

حقوق المسنين وفقا للقانون 
المسنين، المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم.

 

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