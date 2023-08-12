السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر المصطافين في هذه المدن من ارتفاع الأمواج

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم السبت على هذه الشواطىء" العلمين، بلطيم، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية " وتصل سرعة الرياح على البحر المتوسط من 40: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 2: 2.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدلا صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.  

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 12 -8-2023 في مصر

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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