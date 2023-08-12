بهاء سلطان: ربنا موفقني الفترة اللي فاتت وبطلع تريند (فيديو)
بهاء سلطان، قال الفنان بهاء سلطان: "الحمد لله انا متوفق الفترة اللي فاتت في الأغاني وكل أغنية بعملها بتطلع تريند وبتنال رضا وإعجاب الناس".
ثقة الجمهور في بهاء سلطان
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحياة": "مش كل الأغاني سمعت ولكن بفضل ربنا وفقت إني أكون على قدر ثقة الناس".
اَخر الأعمال الفنية لبهاء سلطان
ولفت بهاء سلطان:"بالتعاون مع روتانا مخلصين 10 أغاني وفي كل شهر هننزل أغنية، وفي الصيف هتنزل أغاني ومنهم واحدة لعزيز الشافعي وأخرى لوليد سعد، وشكل الأغاني الشرقي اللي كنت بغنيهم زمان زي احلف".
والتقى الفنان بهاء سلطان بالفنانة اللبنانية كارول سماحة يوم 10 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث يشترك النجمين في إحياء حفل غنائي هناك يحضره عدد كبير من الجمهور.
وغنا بهاء عدد من أغانيه الشهيرة من بينها اغنية عاللي بيحصلي ويا ترى والواد قلبه بيوجعه وطالعة في دماغي وغيرها.
ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي ستشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.
ويشهد المهرجان عدد من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.
وفعاليات المهرجان لن تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.
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