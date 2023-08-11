الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

انتشال جثة غريق جديد من شاطئ كناري بالعجمي

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الغواصين المتطوعين، جثة شاب غرق من محافظة المنوفية غرق في مياه البحر بشاطئ كناري بالعجمي البيطاش، وجرى انتشال جثمانه من شاطئ شهر العسل، ليترفع بذلك عدد حالات الغرق بشاطئ كناري إلى 4 منذ بداية الصيف 

 كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا من مسئولي شواطيء العجمي، بسقوط غريق جديد بشاطئ كناري بالعجمي بيطاش، توجهت قوة أمنية رفقة مسئولي الشواطىء وسيارة إسعاف. 

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وتبين  غرق محمود سيد احمد عبد الغفار
22 عام، من محافظة المنوفية،  بشاطئ كناري  بعد نزوله لمياه البحر في الساعة السادسة ونصف صباحا، وجرى البحث عن جثمانه الي تم العثور عليه وانتشاله بشاطئ شهر العسل والذي يبعد أكثر من كيلو ونصف عن مكان غرقه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثمان لذويه. 

 

 وكان قد شهد شاطئ سيدي الكرير غرب الإسكندرية، حالة غرق لشاب ١٦ عاما، ولم يتم العثور على جثمانه حتى كتابة هذه السطور.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا من مفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسقوط غريق بشاطئ سيدي كرير الشرقي بنطاق قسم شرطة برج العرب. 

توجهت قوة أمنية برفقة مسئولي الشواطئ، وتبين أن الغريق يدعى بشار محمود إبراهيم عنده ١٦ سنة، وغرق  فى شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو ٣٥، وجرى البحث عن الغريق بواسطة عدد من المتطوعين وتوقف البحث مع دخول الليل وارتفاع الأمواج. 

 

فيما توجه أهل الغريق إلى مكان غرقه للبحث عنه بالقرب من الشاطئ ومنطقة غرقة، إلى أن جرى انتشال الجثمان بعد يوم كامل من غرقه.

 

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