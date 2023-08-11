الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ديك أمي، دار الشروق تطلق الرواية الأخيرة لـ حمدي أبو جليل بعد رحيله

حمدي أبو جليل.. فيتو
حمدي أبو جليل.. فيتو

تُدشن دار الشروق أمسية في حب وتقدير الروائي حمدي أبو جُليّل وإطلاق روايته الأخيرة "ديك أُمي" التي تصدر عن دار الشروق.


وتقام الأمسية يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى تمام الساعة 7 مساء في مبنى قنصلية بوسط البلد.
 

 

الروائي حمدي أبو جليل

 رحل حمدي أبو جليل فى ١١ يونو الماضي عن عُمؤ ناهز الـ٥٦.. والجدير بالذكر أن الروائي والقاص حمدي أبو جليل ولد بالفيوم عام 1967، ونُشرت أول مجموعاته القصصية القصيرة "أسراب النمل" عام 1997، أعقبتها مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" عام 2000، ومن أهم أعماله "الفاعل"، "لصوص متقاعدون"، "طي الخيام"، "قيام وانهيار الصاد شين".

 

Advertisements

 

كما حصدت أعماله عددا من الجوائز الأدبية، حيث حصلت روايته "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصل  على جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الروائي حمدي أبو جليل جائزة نجيب محفوظ حمدي أبو جليل دار الشروق موقع فيتو نجيب محفوظ

مواد متعلقة

أزمة أسعار الكتب الخارجية، دار نهضة مصر توضح الأسعار الحقيقية لكتاب الأضواء.. وشعبة الأدوات الكتابية: لا توجد سوق سوداء لبيع الكتاب الخارجي

"حروف وحركات وحيوانات".. جديد دار الشروق

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

غرفة الطباعة والتغليف تكشف أقصى سعر للكتب الخارجية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

انفراد، بيريرا يترك معسكر الواعدين ويغادر للبرتغال واتحاد الكرة في ورطة

نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني يقترب من الانضمام إلى الأهلى

تفاصيل الاعتداء على فريق الطوارئ الطبي بمعهد القلب بإمبابة

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11-8-2023

ثبات سعر الريال السعودي في البنوك مساء اليوم

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

عاش طفولته يتيم الأب..وعادل إمام اكتشفه..وعبد الحليم حافظ انتقد "خدوده".. حكايات من حياة نور الشريف (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأعمال الصالحة تغفر المعاصي والكبائر، أمين الفتوى يجيب

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية