ديك أمي، دار الشروق تطلق الرواية الأخيرة لـ حمدي أبو جليل بعد رحيله

تُدشن دار الشروق أمسية في حب وتقدير الروائي حمدي أبو جُليّل وإطلاق روايته الأخيرة "ديك أُمي" التي تصدر عن دار الشروق.



وتقام الأمسية يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى تمام الساعة 7 مساء في مبنى قنصلية بوسط البلد.



الروائي حمدي أبو جليل

رحل حمدي أبو جليل فى ١١ يونو الماضي عن عُمؤ ناهز الـ٥٦.. والجدير بالذكر أن الروائي والقاص حمدي أبو جليل ولد بالفيوم عام 1967، ونُشرت أول مجموعاته القصصية القصيرة "أسراب النمل" عام 1997، أعقبتها مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" عام 2000، ومن أهم أعماله "الفاعل"، "لصوص متقاعدون"، "طي الخيام"، "قيام وانهيار الصاد شين".

Advertisements

كما حصدت أعماله عددا من الجوائز الأدبية، حيث حصلت روايته "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصل على جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.