وفد الأطباء الإسبان يعقد برنامجا تدريبيا بواحة الداخلة لتبادل الخبرات الطبية

عقد وفد الأطباء الإسبان خلال زيارتهم لمحافظة الوادي الجديد، برنامجًا تدريبيًا بحضور مجموعة من الأطباء بمركز الداخلة، في إطار التنسيق لتبادل الخبرات الطبية بين الجانبين.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.

كما قام الوفد بجولة سياحية بعدد من المواقع الأثرية والسياحة بالمركز، وأشادوا بالمقومات الطبيعية التي تحظى بها المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.

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بمشاركة وفد الأطباء الأسبان إفتتاح البرنامج التدريبي للأطباء بمركز " حسن حلمي"

هذا وعلى صعيد متصل زارت بالأمس حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها وفد من الأطباء الأسبان بزيارة مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبيه في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.

حيث قام الوفد بتفقد العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.

ووجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.

كما تفقدت خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية وذلك كأحد نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبين في نوفمبر الماضي.

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