الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"هناك مزيد من التحسن في حالة الطقس، ودرجات الحرارة تعتبر أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام ، بسبب التأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض الحرارة وتوزيع الرطوبة".

سبب انخفاض درجات الحرارة

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية:"نتأثر بامتداد العروض الوسطى الذي يحمل كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهي تعمل علي انخفاض درجات الحرارة".



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تحذير من ارتفاع الأمواج

وحذرت "غانم" من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، لأن سرعات الرياح ستتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/الساعة، ارتفاع الأمواج سيكون ما بين 2 إلى 2.5 متر، لذلك فإن البحر لن يكون مناسبا لأعمال التنزه.



تحسن الأحوال الجوية

وأكدت أنه من المتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية حتي نهاية الأسبوع المقبل، وتصل درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى إلي 34 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية



وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣