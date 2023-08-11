غرق شابين في مفيض باريس بالوادي الجديد
لقى شابان مصرعهما غرقا، اليوم الجمعة، في بحيرات مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بغرق شخصين في مفيض مركز باريس.
تبين وفاة كل من محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما، غرقا في بحيرات مفيض مركز باريس.
واستدعت مديرية أمن الوادي الجديد، قوات الإنقاذ النهري من محافظة الأقصر لانتشال جثث الغريقين فيما جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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