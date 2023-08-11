الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

غرق شابين في مفيض باريس بالوادي الجديد

الإنقاذ النهري لإنتشال
الإنقاذ النهري لإنتشال جثتين، ڤيتو

لقى شابان مصرعهما غرقا، اليوم الجمعة، في بحيرات مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بغرق شخصين في مفيض مركز باريس. 
 

تبين وفاة كل من محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما، غرقا في بحيرات مفيض مركز باريس. 


واستدعت مديرية أمن الوادي الجديد، قوات الإنقاذ النهري من محافظة الأقصر لانتشال جثث الغريقين فيما جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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انتشال جثتين بالوادي الجديد قوات الإنقاذ النهرى للواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد محافظة الأقصر مصرعهم

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