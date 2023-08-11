صحه الشرقية: محمد عرفات يستقبل مدير إدارة المستشفيات في زيارة مفاجئة

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى، اليوم، الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى, مدير إدارة المستشفيات فى زيارة مفاجئة ، استهل الزيارة بتفقد سير العمل بالاستقبال حيث تم التأكد من التزام الفريق الطبي بتخصصاته بأماكن العمل، كما اطمأن أيضا على توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بعد تفقد الصيدلية الموحدة للطوارئ والاستقبال

زيارة مفاجئة لمستشفى فاقوس المركزى

مديراداة المستشفيات يتابع العناية المركزة

وانتقل بعدها لمتابعة سير العمل بوحدة العناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين، حيث تم التأكد من حصول المرضى على الجرعات الدوائية طبقا لوصف الطبيب المختص، وعمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية، كما تفقد أيضا سير العمل بالمعمل بعد رفع كفاءته وتم مناقشة كيفية رفع كفاءة الدور الثاني بمبنى الإدارة وذلك للاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة لإعادة توزيع الأقسام، وتمت التوصية بوضع اللمسات النهائية لوحدة العناية الأطفال وذلك للاستعداد للتشغيل التجريبى

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية

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زيارة مفاجئة لمستشفى فاقوس المركزى

زيارة الدكتور خالد فوزى مدير عام الوقائى

كما زار المستشفى الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومدير عام الطب الوقائي, والذى تفقد أثناء الزيارة سير العمل بوحده الكلى الصناعى حيث تم الاطمئنان على رضا المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة والصيانة الدورية لمحطة معالجة المياه، وتم التأكيد على التزام بمعايير الجودة بالتسجيل بعد مناظرة السجلات ، وتكثيف التدريب على سياسة مكافحة العدوى،

زيارة مفاجئة لمستشفى فاقوس المركزى

خطوات تجهيز الوجبات باتباع سياسة مكافحة العدوى

أكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، كما تابع أيضا سير العمل بمطبخ المستشفى، حيث تمت متابعة خطوات تجهيز الوجبات باتباع سياسة مكافحة العدوى والتأكد من وجود مخزون، وذلك للتأكد من إعداد وجبة صحية للمرضى بما يناسب الحالات والعاملين ، واختتمت الزيارة بتفقد سير العمل بالاستقبال، والتأكد من التزام الفريق الطبي بأماكن العمل.

قافلة شاملة بمدينة منشاة أبوعمر

وانطلقت صباح اليوم القافلة الطبية المجانية والعلاجية الشاملة متجهة الى مدينة منشأة أبوعمر التابعة لمحافظة الشرقية ضمن مبادرات رئيس الجمهورية 100يوم صحة، وأيضا 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة أكد ذلك المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، وذلك للكشف والعلاج مجانًا في العديد من التخصصات الطبية كالنساء والولادة وكافة خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة الى تخصص الأطفال والباطنة العامة بالإضافة إلى الأنف والأذن، وكذلك تخصص الرمد والعظام والجراحة العامة وخدمة تخصص الأسنان والقلب والجلدية والتناسلية، بالإضافة إلى الروماتيزم والمسالك البولية وخدمات الأشعة والتحاليل.

مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي

جاء دلك ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتوجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وايضا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وباشراف الدكتور شريف شاهين المدير العام للطب العلاجى بالشرقية وتحت مسئولية الدكتور احمد عبد الحكيم وبالاشراف العام من الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

تسيير القوافل الطبية للمناطق ضعيفة الخدمة الطبية

و كنشاط القوافل الطبية بالمناطق البعيدة عن الخدمة الطبية نفذت مديرية الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحرية، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وجاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

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