الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدًا السبت 12- 8 -2023 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت طقسا حارا نهارًا، معتدلا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 35 درجة نهارًا و24 درجة ليلا.

 

حالة الطقس غدًا السبت 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد.

 

Advertisements

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

 

وتكون هناك شبورة مائية صباح الغد حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

 

الأرصاد  تكشف تأثير مرتفع العروض الوسطى على طقس مصر

ويتخلل فصل الصيف أحيانا كتل هوائية تعمل على تلطيف حرارة الجو حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية فى فصل الصيف.
 

و أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد مرتفع العروض الوسطى( مرتفع الأزورى ) هى الانفراجة التى ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة،حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس  فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا  وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

 

تأثير مرتفع العروض الوسطى على مصر

وقالت الأرصاد الجوية أنه حال تراجعه وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس فنجد ان الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة
يكون سببها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.
 

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.
 

txt

حالة الطقس غدًا السبت 12 - 8 -2023 في البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة الطقس وادى النطرون حالة الطقس غدا حالة الطقس بوادي النطرون هيئة الأرصاد الجوية محافظة البحيرة

مواد متعلقة

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، كليات الإعلام والعلوم السياسية تتصدر الشعبة الأدبية

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

حقيقة انضمام شيكابالا لـ بيراميدز بعد أزمته مع مرتضى منصور

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم في مصر من يناير إلى يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية