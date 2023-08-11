توافد المصطافين للاستمتاع بشواطئ بلطيم (صور)
شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافدا كبيرا من المصطافين، من المحافظات، إضافة لرحلات اليوم الواحد، وجرى توفير كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الانقاذ، مؤكدًا على افراد الانقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم، مهيبًا بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.
كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.
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