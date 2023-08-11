قرار مفاجئ من الزمالك بشأن محمد عبد الشافي

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء سجلت محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في القائمة الأولى باتحاد الكرة.

وتابع المصدر:" رغم أن محمد عبد الشافي كان استقر على الاعتزال وقام لاعبو الزمالك بتوديعه عبر منصات التواصل الاجتماعي إلا أن الزمالك سجله في القائمة الأولى.

وأضاف المصدر:" إدارة الزمالك والجهاز الفني وبعض لاعبي الزمالك تواصلوا مع عبد الشافي وأقنعوه بعدم الاعتزال.

وأتم المصدر حديثه: الزمالك في حاجة أيضا لجهود عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، في ظل توظيف أوسوريو لفتوح في وسط الملعب ليتبقى فقط حاتم سكر في هذا المركز.

رحلة عبد الشافي مع الزمالك

خاض عبد الشافي 224 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 18.361 دقيقة، سجل خلالها 11هدفا وصنع 18 آخرين، وتلقى 15 بطاقة صفراء خلال رحلته مع القلعة البيضاء ولم يتلق الحمراء مطلقا.

محمد عبد الشافي، فيتو

بطولات عبد الشافي مع كرة القدم

13 بطولة مع مختلف الأندية وحب الجماهير هي حصيلة عبد الشافي مع الكرة، حيث فازعبد الشافي مع الزمالك بـ 3 دوري مصري، و4 كأس مصر وبطولة سوبر مصري، وسوبر أفريقي، بينما فاز مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 2010، ومع أهلي جدة حقق 3 بطولات أبرزها الدوري السعودي بعد غياب طويل عن الفريق الأخضر.

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ويمتلك محمد عبد الشافي تاريخا مميزا مع منتخب مصر وهو ما سنعرضه في السطور التالية.

تاريخ محمد عبد الشافي مع منتخب مصر

يمتلك عبد الشافي تاريخا مميزا مع منتخب مصر وحقق مع الفراعنة بطولة كأس أمم أفريقيا 2010 وسجل خلالها هدفا لن تنساه الجماهير المصرية أمام الجزائر في قبل نهائي البطولة في اللقاء الذي انتهى 4-0.

كما نال شرف المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وشارك شيفو مع منتخب مصر في 51 مباراة بجميع البطولات بواقع 3568 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وكانت أول مباراة لمحمد عبد الشافي مع منتخب مصر في 29 ديسمبر عام 2009، في مباراة ودية أمام منتخب مالاوي وشارك في 53 دقيقة.