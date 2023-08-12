السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

شهادات الادخار، فيتو
شهادات الادخار، فيتو

بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة 1% تغيرات خريطة شهادات الإدخار الأعلى الموجودة في السوق المصرفي حاليا.

ونستعرض خلال السطور التالية أعلى خمس شهادات إدخار في البنوك خلال الفترة الحالية.

1- شهادة اكسلنسي من بنك أبوظبي التجاري بعائد سنوي ثابت 20% والحد الأدنى لشراء الشهادة ١٠٠ ألف جنيه. 

2- شهادة بنك التعمير والإسكان الإدخارية بعائد 20%.

3- شهادات الإدخار السباعية «نماء» من بنك فيصل الإسلامي المصري  بعائد تراكمي متغير يصل إلى ١٩,٢٥ % سنويا..

ويحتسب العائد بناء على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

4- شهادة البنك العربي الأفريقي 40% 

طرح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار جديدة تنتمي إلى نوعية الشهادات ذات العائد المدفوع مقدما.

 

شهادات الإدخار ذات العائد المدفوع مقدمًا

وتشمل خصائص الشهادة الجديدة التي طرحها البنك العربي الأفريقي لعملائه ما يلي: 

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الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى
مدة الشهادة: ثلاث سنوات 


نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما


دورية صرف العائد: العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة


العملة: الجنيه المصري


العملاء: الأفراد فقط


كسر الشهادة: لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما: 


السنة الأولى (بعد مرور 6 أشهر): 95% من قيمة الفائدة


السنة الثانية: 63% من قيمة الفائدة


السنة الثالثة: 28% من قيمة الفائدة


الاسترداد الجزئي غير متوفر


التجديد التلقائي غير متاح

 

5- شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد 39% 

 

طرح بنك التنمية الصناعية، شهادة إدخار جديدة للمواطنين بعائد مدفوع مقدمًا 39‎‎ %، 

 

6- البنك المصري الخليجي 

طرح البنك شهادتين جديدتين تم الإعلان عنهما من خلال البنك. 

ويقدم البنك المصري الخليجي شهادة ثروة بلس لأجل ثلاث سنوات بالجنيه المصري.

وتشمل قائمة مزايا شهادة ثروة بلس ما يلي:

الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها

 

متاحة للأفراد الطبيعيين فقط

 

دورية صرف العائد شهرى

 

إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، السحب على المكشوف أو قرض مضمن حتى 90% من قيمة الشهادة

 

يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار

 

يتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة

 

معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة

 

المستندات المطلوبة لشراء الشهادة 

مستندات فتح الحساب

 

طلب إصدار شهادة

 

معدل العائد

 

معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا.

 

- معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى 

 

عمولة الاسترداد (بعد مرور 6 أشهر):

يتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ شراء الشهادة وفقا لما يلى:

من الشهر السابع وحتى سنة: 75% من مبلغ العائد المنصرف

 

السنة الثانية: 65% من مبلغ العائد المنصرف

 

السنة الثالثة: 55% من مبلغ العائد المنصرف

7- بنك المشرق رفع العائد على الشهادة الثلاثية إلى 19.5%.

 

وتشمل قائمة شروط ومزايا شهادة الادخار الجديدة من بنك المشرق ما يلي: 

 

يمكن للعميل  شراء وربط شهادات المشرق الإدخارية بحد أدنى 1000 جنيه

شهادة بنك المشرق, فيتو

عمر العميل لا يقل عن 21 عامًا

 

 يتيح البنك إمكانية شراء الشهادة للقاصر تحت ولاية ولي الأمر.

 

 إمكانية السحب المبكر للشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، وذلك للعملاء المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر.

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