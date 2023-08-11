الجمعة 11 أغسطس 2023
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سياسة

بالأسماء، "المحامين" تراجع 191 ملفا لصرف المعاشات

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

اجتمعت لجنة  معاشات المحامين  برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، ومحمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، ومدير الإدارة إبراهيم عبدالرازق، وبمعاونة موظفي الإدارة.

مراجعة ١٩١ ملفا للمحامين 

وأكد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، أن اللجنة انتهت من فحص ومراجعة (191) ملفًا من الملفات المعروضة على إدارة المعاشات بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، مشيرًا إلى أنه جاري إحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

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وتشهد اللجنة منذ تولى  عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى إدارة المالية للتنفيذ.

تشكيل لجنة للمعاشات 

يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر في يناير العام الماضي، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية بشأن زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية، لتلبي حاجة الجميع.

 

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