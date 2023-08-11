الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق بقيمة 15 جنيها. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2503 جنيهات.  

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2190 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1877 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1464 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17520جنيهًا. 

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وقال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية: "نشهد حاليًّا حالة من الاستقرار في الأسعار بسبب التوازن ما بين العرض والطلب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أسعار الذهب في مصر حاليا قريبة من الأسعار العالمية".

ولفت: "من الصعب التوقع بما سيحدث في أسعار الذهب الفترة المقبلة سواء بالانخفاض أو الارتفاع نظرًا لاستقرار العوامل المؤثرة في أسعار المعدن الأصفر".

وأكد: سعر أوقية الذهب عالميا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض 3 عوامل رئيسية ستكون مسؤولة عن تحديد أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

اجتماع البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

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