الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة بالمنوفية حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بالمنوفية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" -  مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها  5 دراجات نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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اللواء محمود أبو عمرة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية النيابة العامة قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة وزارة الداخلية

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