الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

محلي سمالوط بالمنيا يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة لمياه الشرب

متابعة الميدانية
متابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.


وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تفقد سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي بقريتي ( طرفا القبلية ـ إطسا البلد)، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى سمالوط، حيث تم إجراء معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية طرفا القبلية ومحطة المعالجة بساقية داقوف بالوحدة المحلية لقرية اسطال، إلى جانب تفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية اطسا البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو وكذلك معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة بعرب الزينة.

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وأكد رئيس المركز تقديم كافة التسهيلات لتيسير إجراءات استلام المواقع المقترحة تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروعات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المركز.
 

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