انطلاق قافلة دعوية لأوقاف محافظة الإسكندرية

انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف الإسكندرية تحت قيادة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية وبرفقته قيادات الدعوة بالمديرية إلى مناطق قرى العامرية تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل وذلك على النحو التالي الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل الوزارة والشيخ هاشم سعد سعد الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة والشيخ محمد عمر العسكري إمام وخطيب والشيخ عمر عبد الفتاح حرب إمام وخطيب والشيخ أحمد سيد مهران إمام وخطيب

و الشيخ محمد محروس مرسي إمام وخطيب والشيخ سامي محمود زكي إمام وخطيب والشيخ إبراهيم حسن بدر إمام وخطيب الشيخ حسن كامل غانم إمام وخطيب.

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يأتي ذلك برعاية كريمة من الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقد شملت هذه القوافل أداء خطبة الجمعة، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الولي"، مؤكدين أن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه، ويتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): "‌إِنَّ ‌وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ‌فَاطِرَ ‌السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى (عليه السلام): "أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ"، ويقول تعالى في أهل الجنة: "لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

والولي الحق مؤدٍّ للطاعات، وقَّاف عند حدود الله، لا يأكل إلا حلالًا، ولا يُطعم أهله إلا حلالًا، فولاية الله تقتضي أن تحب الله، وأن تحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حتى يحبك الله ورسوله، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَــا، وَأَنْ يُحِبَّ المَـرْءَ لاَ يُحِبُّـهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُـودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)

والمديرية تتمني دوام النفع والفائدة للجميع