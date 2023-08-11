الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

إيقاف أعمال تحويل شقة من سكني إلى تجاري بحي شمال مدينة المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكني إلى تجاري بدون ترخيص بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شمال المدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 


يأتي ذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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رئيس مركز ومدينة المنيا 


من جانبه، قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوي.
 

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