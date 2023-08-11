الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

نظر دعوى تطالب بإلزام وزير العدل بفتح طلبات تأييد المرشحين لانتخابات الرئاسة غدا

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من هيثم عواد ومحمد عطية المحاميان وكيلٱ عن أحمد حسين عبدالعال، والتي طالب فيها بإلزام وزير العدل بالسماح له بعمل طلب تأييد بالشهر العقاري لـ أحمد طنطاوي باعتباره مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة.

وزير العدل 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٤٨١٨ لسنة ٧٧ قضائية، وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته.

وذكرت الدعوى أن الإنتخابات الرئاسية وفقٱ للدستور سيتم الإعلان عن موعد انعقادها في شهر سبتمبر المقبل، وأن الدستور أعطى جميع المصريين حق الترشح في الانتخابات في ظل الشروط المنطبقة عليهم.

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