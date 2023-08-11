الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 136 ألف سيدة

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة لـ 136 ألف سيدة، فيتو

 قدمت مديرية الصحة، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

جانب من الحملة 

وكيل وزارة الصحة بالمنيا 

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 136 ألفا و611 منتفعة، منها 13 ألفا و496 حالة جديدة و123 ألفا و115 مترددا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

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المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 136 ألف منتفعة

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 148221 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 121 ألفا و445 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 82461 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 15573 سيدة حامل وما يقرب من 13265 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم عقد 21690 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و21690 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.

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